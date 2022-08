Calciomercato Milan, la Roma tenta lo scippo con lo scambio

La Roma vuole accelerare sul fronte Belotti e vuole pure su un obiettivo concreto del Milan

Meno di due settimane alla fine del calciomercato. Milan e Roma sono due tra le società, insieme alla Juventus, che devono ancora completare la rosa con qualche colpo. Di contorno, ma neanche troppo. I bianconeri stanno cercando di chiudere Depay e poi, sperando in una cessione, dare l’assalto definitivo a Paredes.

I rossoneri cercano un difensore centrale e un centrocampista, con Onyedika obiettivo concretissimo per la mediana. I giallorossi, invece, oltre al rinforzo in retroguardia sono sempre alle prese con il vice-Abraham. Che altri non è se non Andrea Belotti, ex capitano del Torino ora svincolato e in attesa da qualche settimana. Pinto sta provando in tutti i modi a liberarsi di Shomurodov o Afena-Gyan, per ora senza troppo successo. Per il ghanese ora si sta muovendo qualcosa in più, ma non ci sono ancora offerte da Cremonese e Salernitana. Per l’uzbeko manca invece l’accordo col Bologna sul riscatto. Come vi abbiamo raccontato in queste ore, però, Belotti ha intenzione di aspettare ancora qualche giorno la Roma, per lui l’unica vera priorità. E nel frattempo, Tiago Pinto – oltre ad avvicinarsi alla cessione di Kluivert – si guarda intorno anche per la difesa.

Calciomercato, difensore cercasi: Mourinho sfida il Milan per Kiwior

Dopo i nomi di Bailly, Tanganga, Lindelof, Natan e altri, l’ultimo nome sul taccuino della Roma riporterebbe in Italia. Come scrive ‘Il Corriere della Sera’, si tratta di Jakub Kiwior, centrale dello Spezia che ha attirato su di sé gli occhi di diversi club. È giovane (22 anni) e mancino, con ingaggio da 800mila euro, quello che manca alla rosa dei giallorossi. I liguri lo valuterebbero circa 10 milioni di euro, ma per lui nei giorni scorsi si è parlato molto di Milan. Il polacco è entrato nel mirino anche di Maldini e Massara, che addirittura lo avrebbero voluto bloccare ora per gennaio o per la prossima stagione.

In tutto questo anche il West Ham, disposto a mettere sul piatto un’offerta cash importante. Lo Spezia valuta il futuro di Kiwior, ma è logico che davanti a certe cifre è impossibile dire no. La Roma, però, potrebbe avere l’arma ‘segreta’ per arrivare a polacco, titolare nell’esordio con lo Spezia. Nell’operazione con i bianconeri, infatti, potrebbero rientrare anche alcuni giovani come Filippo Tripi e Cristian Volpato. La corsa è aperta, Mourinho può beffare il Milan.