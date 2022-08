Il Milan anticipa tutti: colpo ‘prenotato’ per gennaio

Il Milan è ancora attiva in questa sessione di calciomercato, con grande attenzione ai migliori talenti in circolazione. Attenzione al colpaccio prenotato per gennaio

Il Milan si appresta a iniziare la stagione con lo scudetto cucito sul petto e non è cosa da poco, considerando l’iniezione di autostima e consapevolezza che la squadra di Stefano Pioli sembra aver acquisito nella corsa per il titolo. E che non è un fattore da sottovalutare anche per l’annata 2022/23.

In generale, il calciomercato non è stato molto ricco per i campioni d’Italia, almeno fino ad oggi. Il tecnico ex Lazio avrà comunque una nuova freccia di primo livello nel suo arco, quel Charles De Ketelaere che potrebbe portare qualità, assist e quantità sulla trequarti. Il Milan ha dimostrato per l’ennesima volta di avere una certa lungimiranza, quando si tratta di acquistare i migliori giovani in circolazione ed è una politica quasi inedita in Italia ad alti livelli e che comunque ha portato i dividenti sperati, visto la netta crescita di giocatori come Fikayo Tomori, Theo Hernandez e Rafael Leao, solo per citarne tre. Costruire il giusto mix tra esperienza e gioventù è fondamentale per vincere e Paolo Maldini ha dimostrato di tenerlo a mente. E lo farà anche nel prossimo futuro.

Il Milan punta Kiwior: l’obiettivo è prenotarlo per gennaio

Il Milan, infatti, non molla la presa neanche per i migliori giovani del nostro campionato e sta tentando di anticipare tutta la concorrenza per prenotare un colpo decisamente intrigante in prospettiva. Ma partiamo da lontano. Secondo quanto riporta ‘Sky’, il West Ham è fortemente interessato a Jakub Kiwior, difensore centrale dello Spezia. Parliamo di un classe 2000 polacco che ha tanto da dare in prospettiva. Il club inglese ha messo sul piatto un’offerta importante che corrisponde a 12 milioni di euro. Il club ligure ci pensa, perché incasserebbe comunque una cifra consistente per il suo gioiello. D’altra parte, diversi altri club sono forti sul ragazzo: tra questi c’è, appunto, anche il Milan. Il club rossonero ha chiesto di essere informato su eventuali trattative e ha un interesse concreto per gennaio e per giugno. L’obiettivo è prenotare il difensore e bloccarlo per le prossime sessioni di calciomercato.