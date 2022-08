Lo United non si ferma: stop Rabiot ma c’è il bomber in orbita Juve

La Juventus ha voglia di mettere le mani su un nuovo attaccante. Offerto un vecchio obiettivo: la situazione

Il calciomercato della Juventus è certamente ancora uno dei più vivi. Sono tante le cose da fare, in entrate e in uscita.

Massimiliano Allegri, che ha iniziato bene la stagione, battendo il Sassuolo, alla prima giornata, ha bisogno di nuovi innesti che allunghino la rosa: servono soprattutto un playmaker e un attaccante.

Il nome del regista prescelto è noto già da tempo, Leandro Paredes. I bianconeri non hanno ancora affondato il colpo: prima serve la cessione di Adrien Rabiot, che al momento è bloccata. Troppo alte le richieste dell’entourage del centrocampista e gli inglesi hanno iniziato a guardarsi attorno. Senza i soldi dell’ex Psg sarebbe complicato riportare in Italia l’argentino. Nei prossimi giorni capiremo quali saranno le strategia della Juventus e se cambieranno.

La seconda esigenza è legata all’attacco. La coperta, in avanti, è corta e l’infortunio di Angel Di Maria complica ulteriormente la situazione. L’acquisto di un nuovo calciatore che possa giocare in avanti, nel più breve tempo possibile, è dunque vitale. Anche in questo caso la Juventus e Massimiliano Allegri hanno già fatto la loro scelta. Si tratta di Memphis Depay.

La volontà dell’olandese, come raccontato su Calciomercato.it, è quella di rescindere il contratto che lo lega al Barcellona. I blaugrana, però vorrebbero tra i 15-20 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato per i bianconeri visto l’accordo in scadenza fra meno di un anno. L’ipotesi più percorribile resta quella della rescissione.

Calciomercato Juventus, offerto Milik

Se la situazione non si sblocca non è da escludere che i bianconeri cambino obiettivo. In questi giorni si è tornati a parlare di Milik. L’ex giocatore del Napoli è in uscita dal Marsiglia e qualche contatto tra le parti ci sarebbe nuovamente stato.

Come riporta, il giornalista, Karim Bennani, l’OM avrebbe offerto a diversi club il cartellino del centravanti polacco. I bianconeri non sarebbero stati gli unici: in Inghilterra la pista percorribile potrebbe essere quella che porta al Manchester United o all‘Everton. Ad oggi, però, come detto, la priorità della Juventus è Depay del Barcellona.