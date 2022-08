Napoli, nuovo colpo per Spalletti: compagni già avvisati

Luciano Spalletti pronto ad accogliere un nuovo acquisto per il Napoli, la notizia già data ai compagni di squadra

Una rondine non fa primavera, come ha giustamente avvertito ieri sera Luciano Spalletti, ma di certo l’esordio del Napoli in campionato è stato più che positivo e almeno per il momento ha parzialmente diradato le polemiche della fase embrionale della stagione.

Prestazione convincente degli azzurri, che contro il Verona, nonostante lo svantaggio, hanno prontamente reagito, fino a regalare spettacolo e chiudere con un roboante 5-2. Sugli scudi il nuovo arrivato Kvaratskhelia, che si è regalato un esordio con gol e assist, per non parlare di Lobotka, ormai vero e proprio faro degli azzurri, che ha impreziosito il tutto con una rete personale da guardare e riguardare. Bene anche Osimhen, Lozano, Zielinski, altri elementi su cui Spalletti conta molto per provare a essere protagonisti nonostante i tantissimi addii pesanti. E ancora non è finita, con Fabian Ruiz che, rimasto a Napoli senza prendere parte alla trasferta del ‘Bentegodi’, è ormai sul piede di partenza. Come raccontato da Calciomercato.it, tra Napoli e Psg ha preso corpo l’intesa per lo spagnolo, che dovrebbe concretizzarsi a breve. Ma Spalletti può sorridere, visto che anche il mercato in entrata dei partenopei è tutt’altro che concluso, anzi si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo di spessore.

Napoli, Ndombele pronto a sbarcare in azzurro: il retroscena

C’è sempre maggiore ottimismo per l’arrivo di Ndombele come erede di Fabian Ruiz, con Giuntoli e Paratici al lavoro per il trasferimento in azzurro del centrocampista francese. In Inghilterra, il ‘Daily Mail’ conferma le anticipazioni di Calciomercato.it, con la conclusione dell’accordo per l’arrivo in prestito, con partecipazione del Napoli all’ingaggio, che appare ormai prossima. Tanto più che sempre secondo il tabloid britannico, lo stesso Ndombele, palesemente fuori dai piani di Antonio Conte al Tottenham, dopo il rientro dal prestito al Lione, avrebbe già comunicato ai suoi compagni di squadra che presto si unirà agli azzurri. Destinazione gradita, per lui, quella partenopea, come aveva anticipato la nostra redazione, per dare ulteriore fisicità al centrocampo di Spalletti, in un Napoli che cambia pelle ma che non vuole lasciare il suo posto al tavolo delle grandi.