CM.IT | Ndombele erede di Fabian Ruiz: Giuntoli e Paratici al lavoro

Il Napoli ha scelto l’erede di Fabian Ruiz: sarà Tanguy Ndombele. Giuntoli e Paratici al lavoro. Così si sbloccano anche Fabian Ruiz e Navas

Ha perso colonne fondamentali il Napoli in questo calciomercato estivo, ma la società sta lavorando per portare altri giocatori importanti alla corte di Luciano Spalletti. In particolare il club partenopeo sta lavorando per rinforzare il centrocampo, vista la partenza che ormai sembrerebbe imminente di Fabian Ruiz direzione PSG.

Il nome in cima alla lista del Napoli al momento è quello di Tanguy Ndombele. Il centrocampista del Tottenham è ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e il club inglese starebbe cercando di piazzarlo in uscita. Giuntoli e Paratici al lavoro.

Calciomercato Napoli, ottimismo per l’arrivo di Ndombele: la formula

Tanguy Ndombele è l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli. Giuntoli e Paratici, che sono amici di vecchia data, stanno lavorando con intensità per trovare la soluzione migliore per chiudere l’operazione. Il centrocampista francese, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Lione, andrebbe a sostituire Fabian Ruiz, ma arriverà al Napoli solo quando partirà lo spagnolo.

Ndombele è un giocatore che piace perché, come Anguissa, serve per giocare 4-2-3-1 o 4-3-3 con più fisicità e tattica. Il giocatore è ormai fuori dalle scelte di Conte, così il Tottenham sta cercando una squadra che possa partecipare al pagamento dell’ingaggio da 8-9 milioni netti che percepisce il francese. Il Napoli può partecipare al 50% dell’ingaggio. Inoltre gli azzurri sarebbero la meta preferita del giocatore, motivo per il quale la trattativa potrebbe evolversi in maniera positiva. Così si sbloccherebbe la cessione di Fabian Ruiz al PSG per 25 milioni, ma anche la situazione Navas. Il prestito di Ndombele sarà senza obbligo di riscatto. Si potrebbe pensare all’inserimento del diritto di riscatto, ma sarebbe complicato per il costo di Ndombele. Dunque il Napoli ha eletto l’erede di Fabian Ruiz, ormai destinato a lasciare gli azzurri e volare nelle stelle del PSG. Ora la palla passa a Giuntoli e Paratici che dovranno trovare la formula perfetta per chiudere l’operazione e portare alla corte di Spalletti il centrocampista francese.