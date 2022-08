Intreccio con la Juventus, Icardi e non solo: hanno trovato il bomber

La Juventus è a caccia di un attaccante per accontentare Allegri e completare la rosa dei bianconeri. Ecco l’intreccio per il bomber

Il mercato del Manchester United si incrocia con quello della Juventus in questa fase della campagna trasferimenti estiva.

E non solo per la vicenda che riguarda Adrien Rabiot, sempre più vicino al trasferimento nel club dell’Old Trafford. Juve e United hanno trovato un’intesa di massima per il cartellino del francese, sulla base di 20 milioni di euro (bonus compresi). Manca adesso l’ultimo passo tra il giocatore e la società inglese, con i ‘Red Devils’ che nelle ultime ore si sono avvicinati alle richieste della mamma-agente dell’ex PSG Veronique.

L’uscita di Rabiot è fondamentale per la Juventus per operare in entrata, con la ‘Vecchia Signora’ che è a caccia di un centrocampista e di un attaccante per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Paredes è il nome buono per la mediana dei bianconeri, prima scelta di Allegri per rinforzare il reparto di mezzo dopo l’infortunio al ginocchio di Pogba. In attacco invece il preferito della dirigenza della Continassa è sempre Depay e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata decisiva per portarlo a Torino.

La Juve però resta alla finestra per altri obiettivi nel settore avanzato se la trattativa per l’olandese dovesse naufragare. Il ritorno di Morata è molto complicato, mentre sul taccuino di Cherubini e Arrivabene ci sono sempre Arnautovic, Muriel e Martial proprio del Manchester United. Oltre al francese ex Monaco, l’intreccio con i ‘Red Devils’ è legato anche a Morata e Arnautovic, nei radar della dirigenza inglese per l’attacco di ten Hag.

Calciomercato Juventus, il Manchester United molla Morata e Arnautovic: assalto a Vardy

Cristiano Ronaldo continua a essere insofferente e potrebbe lasciare Manchester al fotofinish del mercato, con il tecnico olandese a caccia di un centravanti per il proprio scacchiere offensivo. L’Atletico spara alto per Morata, mentre il Bologna non ci sta a perdere Arnautovic e non è intenzionato a far sconti per il nazionale austriaco. Perciò, le attenzioni del Manchester United si sarebbero spostate su Jamie Vardy come riporta il sito britannico ‘CaughtOffside‘.

I ‘Red Devils’ vorrebbero strapparlo al Leicester, ingaggiandolo però per una sola stagione considerando anche la carta d’identità (classe ’87) del bomber inglese. Le ‘Foxes’ non vorrebbero privarsi del loro centravanti, mentre per Vardy sarebbe forse l’ultima grande occasione per approdare in una big. Lo United – al quale sono stati proposti anche Icardi e De Tomas – preme quindi per Vardy in attesa che venga definito il futuro di Ronaldo.