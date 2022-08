All-in Juventus: passi in avanti per Depay

La Juventus ha deciso quale sarà il grande colpo su cui puntare tutto in queste ultime settimane di calciomercato: Memphis Depay

Il countdown per l’inizio della nuova stagione sta per terminare e lunedì la Juventus esordirà in campionato contro il Sassuolo. La squadra di Massimiliano Allegri ancora non è al completo, mancano ancora alcuni nuovi innesti per chiudere il mercato in entrata. In particolare manca ancora l’erede di Alvaro Morata, che tornando all’Atletico Madrid ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo bianconero.

Dopo l’arrivo di Filip Kostic, ufficializzato ieri dalla Juventus, la società bianconera ha deciso quale sarà il prossimo colpo su cui puntare tutto in queste ultime settimane di calciomercato estivo. Questo sarà Memphis Depay, attaccante in uscita dal Barcellona, ma con una situazione contrattuale complicata.

Calciomercato Juventus, Depay è l’obiettivo numero uno: si punta tutto su di lui

Sarà Memphis Depay il colpo su cui punterà tutto la Juventus da qui alla fine del calciomercato. L’attaccante olandese vive una situazione difficile al Barcellona dove, dopo gli arrivi prima di Aubameyang e poi di Lewandowski, è scivolato in fondo alle gerarchie di Xavi. La situazione contrattuale con il club catalano non facilita la situazione.

Infatti l’attaccante è legato al Barcellona solo fino al 2023 e dunque servirà per forza la cessione a titolo definitivo o la rescissione. Come già detto, il Barcellona vorrebbe una cifra simbolica, anche sotto forma di bonus, per lasciar partire Depay. Ma al momento la rescissione del contratto sarebbe l’opzione più probabile. Un’opzione che ovviamente piacerebbe alla Juventus, che ha deciso di puntare tutto sull’attaccante olandese per rinforzare il reparto offensivo. Sicuramente ad aiutare il club bianconero è il buon rapporto con il Barcellona, che potrebbe facilitare la risoluzione della questione. Adesso la Juventus attende buone notizie sulla risoluzione del contratto col club spagnolo, per poi offrire al giocatore un contratto di due anni più opzione per il terzo, avvicinandosi alla richiesta di 8 milioni del giocatore e sfruttando il decreto crescita. C’è fiducia dunque per la buona riuscita dell’operazione per i passi in avanti fatti con il Barcellona e con l’entourage di Depay.