Sorpasso immediato alla Juve: affare in chiusura

La Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione centrando la vittoria all’esordio

E’ stata una Juventus brillante e convincente, quella vista ieri sera allo Stadium contro il Sassuolo. Formazione bianconera trascinata già alla prima giornata da tutta la classe di Angel Di Maria e dal senso del gol di Dusan Vlahovic, entrambi inarrestabili per i difensori neroverdi.

A rovinare una serata quasi perfetta è stato però l’infortunio di Angel Di Maria, uscito al 66′ dopo aver chiamato il cambio per un fastidio accusato all’adduttore. La capacità dell’argentino di fare la differenza nel nostro campionato con giocate da campione è stata evidente sin dai primi minuti disputati ieri sera e potrebbe rilanciare i bianconeri tra i favoritissimi per il titolo finale.

Ovviamente bisognerà capire quelli che saranno i tempi di recupero dell’ex Paris Saint Germain, oggi atteso per gli esami strumentali. Anche se, come spiegato da Massimiliano Allegri nel post-partita, il problema muscolare avvertito da Di Maria durante la ripresa potrebbe essere meno grave del previsto.

Calciomercato Juve, sorpasso del West Ham per Emerson Palmieri

In attesa del prossimo incontro in campionato fissato per lunedì 22 agosto contro la Sampdoria, la Juventus nelle prossime ore tornerà a spingere forte sul mercato. I nomi più caldi sono quelli di Leandro Paredes e Memphis Depay, individuati rispettivamente per rinforzare il centrocampo e l’attacco bianconero.

Un obiettivo che era stato individuato per la difesa e che potrebbe invece sfumare è Emerson Palmieri. Il terzino che nella scorsa stagione è stato in prestito al Lione, infatti, potrebbe rimanere in Premier League. Di proprietà del Chelsea, l’italo-brasiliano ha ricevuto un sondaggio improvviso dal West Ham, secondo quanto riferito da ‘Standard Sport’.

Gli inglesi avrebbero già superato sia la Juventus che la Lazio, altra contendente nella corsa per Emerson Palmieri. Dopo Scamacca, dunque, gli Hammers si preparano ad accogliere un altro terzino in squadra per cercare di aggiustare una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi nonostante i numerosi investimenti sul mercato. Un duro colpo sia per Allegri che per Sarri, da tempo sulle orme del terzino sinistro.