Ha battuto anche Depay, è deciso: subito alla Juventus

Mister Allegri attende altri rinforzi sul calciomercato e la Juventus lavora per accontentarlo: battuto anche Depay, subito in bianconero

Risposta migliore di questa la Juventus non poteva darla. Dopo la bruttissima sconfitta nell’amichevole contro l’Atletico Madrid, persa addirittura 4-0, gli uomini guidati da mister Massimiliano Allegri si sono subito riscattati a dovere. La truppa bianconera ha letteralmente steso Alessio Dionisi e il suo Sassuolo, tra le mura dell’Allianz Stadium. Una prova assolutamente convincente – con protagonisti Angel Di Maria e Dusan Vlahovic – e il roboante risultato lo testimona ampiamente.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi de ‘La Vecchia Signora’ potranno essere davvero molto fiduciosi per il prosieguo della stagione. Anche se, ovviamente, l’annata è appena iniziata, di conseguenza non bisogna trarre conclusioni affrettate. Anche perché il tecnico livornese è in attesa di ulteriori rinforzi per potenziare la rosa attualmente a disposizione. In particolare, come sappiamo, c’è una trattativa in corso con l’entourage di Depay, pedina che potrebbe occupare la casella del vice Vlahovic, oltre che agire insieme al bomber serbo da seconda punta. Sul fronte in questione, questa settimana sarà a dir poco bollente. L’ex Lione, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, vorrebbe rescindere il contratto col Barcellona, con tanto di ricca buonuscita. I blaugrana, invece, chiedono una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di cartellino, ritenuta eccessiva dai torinesi. Il club di Exor, dal canto suo, desidererebbe chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto, ma l’olandese non intende prolungare l’accordo coi catalani in scadenza giugno 2023. Dunque, rimane soltanto l’ipotesi rescissione.

Calciomercato Juventus, decisione presa: battuti Depay e Paredes

I bianconeri lavorano alacremente per chiudere questa pratica e, parallelamente, tengono il mirino puntato su Leandro Paredes per il centrocampo. La sensazione è che una volta preso Depay, la dirigenza si tufferà sull’argentino del Paris Saint Germain. Galtier ha aperto pubblicamente all’addio del classe ’94 qualche giorno fa, a dimostrazione di come i parigini siano disposti ad ascoltare offerte.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Oggi #JuventusSassuolo, i bianconeri devono rispondere a #Milan e #Inter ma dal mercato manca ancora qualcosa: quale innesto servirebbe con maggiore urgenza ad #Allegri? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 15, 2022

Ci attendono, dunque, giornate parecchio movimentate. Sulla nostra pagina Twitter vi abbiamo sottoposto un sondaggio, chiedendovi quale innesto servirebbe con maggiore urgenza ai bianconeri. Alle opzioni Paredes e Depay abbiamo aggiunto Jordi Alba, visto che la Juve è a caccia pure di un terzino sinistro. A vincere la contesa è stato proprio l’esterno basso blaugrana, che ha incassato il 37% dei voti totali dei nostri utenti. Secondo, invece, Paredes (35%) e terzo Depay (28%).