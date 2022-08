Apre UFFICIALMENTE all’addio: assist al bacio per la Juventus

La Juventus continua ad inseguire un importante obiettivo in ambito di calciomercato per rinforzare la rosa: assist ufficiale ai bianconeri

È finalmente ricominciata la Serie A e tra poco più di un giorno tornerà in campo anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Il primo impegno della nuova stagione – in programma nella giornata di domani dalle ore 20:45 – sarà contro il Sassuolo targato Alessio Dionisi, voglioso di riscatto dopo la deludente eliminazione in Coppa Italia per mano dei cugini del Modena cadetto.

Insomma, si tratta indubbiamente di una partita fattibile e alla portata sulla carta, ma meno che mai da sottovalutare. D’altronde, l’amichevole persa malamente in favore dell’Atletico Madrid ha lanciato un piccolo campanello d’allarme, con la consapevolezza di aver comunque affrontato un test di precampionato. Di sicuro, però, c’è ancora tanto lavoro da compiere, anche in ambito di calciomercato. L’acquisto di Filip Kostic è assai prezioso (a maggior ragione a quelle condizioni economiche), ma serve ancora altro materiale per provare a disputare un’annata all’altezza delle aspettative. In particolare, come noto, i torinesi vorrebbero aggiungere una pedina al reparto offensivo, in grado sia di occupare la casella del vice Vlahovic che di agire insieme al bomber serbo sul rettangolo verde. Questo perché il tecnico livornese sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di utilizzare il modulo 3-5-2.

Juventus, Galtier apre all’addio di Paredes: “Ha delle richieste”

Ormai non è più un segreto l’apprezzamento nei confronti di Memphis Depay, fuori dal progetto del Barcellona. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, i blaugrana chiedono un piccolo indennizzo alla Juve e l’inserimento di un bonus nell’affare. L’olandese, invece, spinge per la rescissione del contratto in scadenza giugno 2023, con tanto di ricca buonuscita.

Ma non finisce qui, perché ‘La Vecchia Signora’ potrebbe regalare ad Allegri un nuovo innesto da qui a fine agosto. Leandro Paredes, in tal senso, è il primo nome della lista. Il centrocampista argentino non è centrale nei piani del Paris Saint Germain, come testimoniano le parole di mister Galtier in conferenza stampa: “La situazione di Leandro è differente da quella di Icardi. Ha delle richieste. Non so cosa accadrà prima della chiusura della finestra di mercato. So soltanto che Paredes vuole giocare ed è di buon umore“. Chiara apertura alla partenza dell’ex Roma, la cui valutazione si attesta sui 15 milioni di euro. L’operazione, però, è strettamente legata alla trattativa Rabiot-Manchester United, che appare sempre più vicina ad una conclusione positiva. Una volta sistemata questa pratica, la Juventus si butterà a capofitto su Paredes.