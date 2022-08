Allerta meteo per Lecce-Inter: lo scenario e le ultime di formazione

L’Inter di scena a Lecce per l’esordio in campionato. Allerta meteo per la sfida del Via del Mare: le probabili formazioni della sfida

Parte oggi il campionato di Serie A con l’Inter di scena questa sera sul campo del neo-promosso Lecce. Simone Inzaghi carico nella conferenza stampa alla vigilia del match e che vuole partire subito forte, rinnovando le ambizioni di scudetto della formazione nerazzurra.

Il tecnico ex Lazio non si aspetta alti sussulti dal mercato, chiudendo in sostanza le operazioni in entrata e in uscita a parte il puntello in difesa che andrà a completare il settore arretrato dopo l’addio di Ranocchia. Inzaghi ha blindato quindi Skriniar e Dumfries, sempre nelle mire di PSG e Chelsea: le due big d’Europa però non si sono avvicinate alle richieste dell’Inter e stando così le cose sono destinati a restare a Milano per la felicità ovviamente del mister piacentino.

Tornando al campo, questa sera ci sarà il tutto esaurito al Via del Mare con il match che per qualche ora ha lasciato un minimo di incertezze su un possibile rinvio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Previsti infatti diversi rovesci con temporali e schiarite nella città salentina, anche se le ultime previsioni inducono all’ottimismo e la partita si svolgerà regolarmente a meno di nuovi ribaltoni meteo. A Lecce c’è grande fermento per la sfida contro i vicecampioni d’Italia, con il mister giallorosso Baroni che dovrebbe puntare sul tridente con il neo-acquisto Di Francesco e Strettezza ai lati di Ceesay. Qualche dubbio ancora sulle condizioni di Cetin, non al meglio per un problema alla caviglia.

Lecce-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi recupera Brozovic

Inzaghi sorride invece per quanto riguarda la presenza di Marcelo Brozovic, pienamente recuperato dopo il leggero fastidio accusato al polpaccio nei giorni scorsi. Il faro croato si è allenato regolarmente ieri nella rifinitura prima della partenza per Lecce e con tutta probabilità sarà in campo fin dal primo minuto nel cuore del centrocampo interista. Handanovic tra i pali preferito ad Onana, fiducia a Gosens a sinistra con il tedesco che dovrebbe spuntarla su Dimarco. Grande attesa per il tandem offensivo formato da Lautaro Martinez e Lukaku, che tornano a giocare insieme una gara ufficiale dopo il ritorno a Milano del centravanti belga.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi