Inter verso Lecce, Inzaghi sorride: la notizia su Brozovic

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara sul campo in vista dell’esordio in campionato di domani contro il Lecce. Ci sarà anche Marcelo Brozovic con le ultime che arrivano dagli ambienti meneghini

La Serie A dell’Inter partirà domani sera alle 20.45 da Lecce, lì dove verrà inaugurato il campionato della squadra di Inzaghi, seconda in classifica a maggio alle spalle solamente del Milan che ha vinto il testa a testa conclusivo. I nerazzurri fanno quindi ripartire dal ‘Via del Mare’ la missione riscatto per lo scudetto con un Romelu Lukaku in più nel motore e diversi altri volti nuovi portati in dote da un calciomercato equilibrato ed interessante e che finora, al di là dell’addio di Perisic a costo zero, non ha portato via altri elementi di spicco.

La rosa di Inzaghi è quindi forte, completa e competitiva anche se il pre campionato è stato piuttosto altalenante dal punto di vista dei risultati e delle indicazioni da cogliere. Si è trattato però semplicemente di calcio estivo che l’Inter è pronta a mettersi alle spalle, con la trasferta di Lecce come primo reale obiettivo stagionale. A tal proposito Inzaghi e la sua truppa sono al lavoro da tempo in campo con tanto di buone notizie dall’infermeria.

Inter, i nerazzurri si preparano per Lecce con Brozovic in più nel motore: la situazione

Arrivano notizie rassicuranti in merito a Marcelo Brozovic, centrocampista croato che aveva subito un affaticamento al polpaccio che inizialmente ne aveva messo in dubbio la presenza regolare con il Lecce. Il regista in maglia numero 77 è però recuperato: il croato ha sostenuto l’intera seduta di rifinitura con il gruppo e sarà regolarmente convocato per la trasferta in terra pugliese.

Un rientro fondamentale per il gioco di Inzaghi che l’anno scorso si è accorto sulla sua pelle dell’importanza di Brozovic, proprio nel momento delle rarissime assenze. Prezioso in entrambe le fasi, il croato è autentico metronomo davanti alla difesa. Per un calciatore recuperato c’è invece un altro dubbio: in allenamento a parte solo Danilo D’Ambrosio. Il tecnico interista prepara ad ogni modo l’undici di gala per la partita col Lecce.