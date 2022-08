DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 12 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 12 agosto: sono giorni decisivi per tutti i club, in attesa dell’inizio della Serie A

Il tempo stringe e ormai la Serie A è alle porte. Mancano solo poche ore prima del fischio d’inizio che sancirà l’inizio della nuova stagione, ma con il calciomercato ancora aperto e che sicuramente regalerà ancora diversi colpi da qui al gong finale. Juventus, Inter e Milan sono ancora protagoniste, passando per Roma, Napoli e Lazio: tutte le ultime novità in diretta su acquisti e cessioni.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale:

LIVE

9.00 – Inter, attenzione al pressing per Skriniar: oltre al PSG, come riporta ‘TuttoSport’, c’è anche il Chelsea sul centrale. I Blues possono spendere tra gli 80 e i 90 milioni, in caso di mancata chiusura per Fofana.

8.45 – Il colpo Leandro Paredes resta ancora bloccato in casa Juventus: saranno decisive le cessioni di Rabiot e Arthur, ma gli alti ingaggi dei due centrocampisti frenano le loro uscite.

8.30 – La Juventus prepara lo sprint per Memphis Depay in attacco, ma il calciatore ha anche offerte dalla Premier League e valuta la destinazione migliore. In lizza per l’attacco Martial, Milik e Muriel (no allo scambio con Kean).

8.15 – Inter, il Chelsea è pronto ad aumentare l’offerta per Cesare Casadei: i Blues possono mettere sul piatto 10 milioni di euro, i nerazzurri ne chiedono 15.

🎥 #Monza – Visite mediche in corso a Milano per Andrea #Petagna: nel pomeriggio firma e ufficialità con il club brianzolo del centravanti proveniente dal #Napoli 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/aWhzflbWpk — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 12, 2022

8.00 – Monza, visite mediche in corso a Milano per Andrea Petagna. Già nel pomeriggio dovrebbero arrivare firme e ufficialità per l’attaccante. Convocazione per domani difficile, poi deciderà Stroppa se convocarlo e farlo partire dalla panchina.