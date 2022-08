Barcellona bloccato per Kessie e Juve in agguato: ora c’è fiducia

Il Barcellona non sta riuscendo a tesserare i nuovi acquisti, tra cui Kessie e Christensen: Juventus in agguato

È una situazione inedita quella che si sta sviluppando a Barcellona: il club catalano ha già presentato i nuovi innesti, ma per le note questioni finanziarie non è ancora riuscito a tesserarli. Questo potrebbe portare ad un nuovo addio a zero per giocatori come Franck Kessie e Andrea Christensen.

Una circostanza che potrebbe essere drammatica per i blaugrana, ma trasformarsi in una colossale occasione di mercato per le altre. Come vi abbiamo raccontato, la Juventus osserva con grande attenzione quanto sta succedendo intorno all’ex Milan: l’ivoriano, infatti, rappresenterebbe il rinforzo ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Inoltre, anche l’Inter è spettatrice interessata perché un profilo come quello di Christensen sarebbe manna dal cielo per la difesa di Inzaghi. Dalla Spagna, intanto, arrivano importanti aggiornamenti al riguardo.

Kessie alla Juve e Christensen all’Inter | Il Barcellona ora è fiducioso

Lo scenario più gradito dai club di Serie A, cioè quello del mancato tesseramento di Kessie e Christensen, appare sempre più complicato. La volontà del club blaugrana, ovviamente, è quella di risolvere questa incredibile situazione il prima possibile: sabato, infatti, inizierà ufficialmente il campionato spagnolo. Juventus e Inter osservano con attenzione quello che potrebbe succedere, ma ora sembra esserci maggiore fiducia.

Secondo quanto ha rivelato Marcelo Bechler, giornalista di ‘TNT Sports’, il Barcellona non sarebbe minimamente preoccupato riguardo alla possibilità di non riuscire a tesserare Kessie e Christensen. Anzi, i blaugrana sarebbero convinti di riuscire a farlo in tempi brevi e poi di poter pure continuare la propria campagna acquisti.

Le manovre di mercato del Barcellona, in effetti, sono molteplici. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, con la Juventus si sta cercando l’incastro giusto per il trasferimento di Memphis Depay. L’attaccante olandese è un profilo gradito a Massimiliano Allegri e la sua partenza permetterebbe ai catalani di liberarsi di un ingaggio da 9 milioni netti a stagione.