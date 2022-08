Inter e Juventus, nuovo caso Bremer: annuncio ufficiale

Inter e Juventus pronte a sfidarsi nuovamente sul mercato dopo il primo round vinto dai bianconeri lo scorso luglio con l’operazione Bremer

In attesa di tornare a gustare un derby d’Italia tra Inter e Juventus in campionato dopo i quattro incroci ufficiali della scorsa stagione, è sul mercato che i due club continuano a darsi battaglia.

Se è vero che lo scorso luglio furono i bianconeri ad aggiudicarsi una prima vittoria con l’operazione lampo per Bremer, allo stesso tempo i nerazzurri starebbero preparando una sorta di rivincita su un obiettivo di mercato comune. Il nome in questione è quello Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina nel mirino dei dirigenti di Inter e Juventus da parecchio tempo.

Club viola che si appresta ad entrare in una stagione carica di aspettative dopo l’ottimo campionato dello scorso anno che ha regalato agli uomini di Vincenzo Italiano un posto in Conference League. Nonostante la cessione di Dusan Vlahovic nel mercato invernale proprio alla Juve, infatti, la formazione viola era stata abile a trovare una propria identità di gioco divenuta una vera e propria arma.

In vista della nuova stagione in entrata sono arrivati degli elementi dal valore indiscusso, su tutti ovviamente il nuovo bomber Luka Jovic arrivato a costo zero dal Real Madrid e il terzino Dodo dallo Shakhtar. Senza dimenticare quanto saranno importanti anche Gollini tra i pali e Mandragora in mezzo al campo, per non fari rimpiangere l’addio di Torreira.

Calciomercato Fiorentina, gli annunci di su Milenkovic e Lo Celso

Un mercato che la Fiorentina ha frenato nelle ultime settimane dopo una partenza sprint, ma che potrebbe non essersi ancora definitivamente concluso. Uno degli argomenti più caldi nella piazza viola riguarda il rinnovo di Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Non dovesse trovare l’accordo con il club, il centrale serbo diverrebbe un obiettivo ancor più appetibile di Inter e Juventus.

A tal proposito, ecco il punto fatto da Pradè su Milenkovic a margine della presentazione di Dodo: “Ci stiamo lavorando parecchio per il rinnovo. Per noi sarebbe davvero importante continuare con Nikola”.

Parlando di mercato, il ds della Fiorentina ha poi smentito le voci su Lo Celso che, come anticipato dalla nostra redazione, è molto vicino al ritorno al Villarreal: “Non abbiamo mai parlato con il Tottenham. È un calciatore forte, ma non c’è nulla. Il nostro mercato lo abbiamo aggredito il mercato in maniera anticipata, poi valuteremo quelle che potranno essere delle opportunità e se ci saranno. Siamo contenti del gruppo che abbiamo attualmente e ci prepariamo ad affrontare le competizioni con questa rosa”.