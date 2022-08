La Fiorentina offre un rinnovo top a Milenkovic che, negli anni, può sfiorare anche i 3 milioni con i bonus. Le ultime

Sono ore decisive per il futuro di Milenkovic. Il serbo è ritenuto fondamentale dal club viola, anche per l’ambientamento del neo arrivato Jovic.

Per questo motivo, la società toscana ha offerto al calciatore un rinnovo top che, negli anni, può sfiorare anche i 3 milioni con i bonus. Entro inizio della prossima settimana verrà presa quindi una decisione dal calciatore, che si sente molto legato al progetto del club toscano, ma per il quale nelle scorse settimane si sono fatte avanti big italiane e straniere. L’Inter, in particolare, ha mosso dei passi concreti verso il serbo, ma la situazione dei nerazzurri è legata a doppio filo ad una possibile cessione di Skriniar all’estero. Quanto alla Juventus, va ricordato che l’uscita di Rugani indurrebbe i bianconeri a prendere un difensore in prestito, o comunque con una formula low cost.