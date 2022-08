CM.IT | Vlasic-Torino, cresce la fiducia. Proposta ufficiale del Napoli

Torino davanti per Vlasic, ma sul croato in uscita dal West Ham ci sono altri club italiani come il Napoli. Il croato possibile alternativa a Raspadori. Ecco le ultime di Calciomercato.it

Cresce la fiducia per Vlasic al Torino. Sul croato ci sono anche altri club italiani, ma il club granata resta davanti e il West Ham sta ora aprendo al diritto di riscatto. Dal club inglese, come raccolto da Calciomercato.it, fanno sapere che si potrebbe chiudere già in questa settimana.

Il trequartista croato è ai margini della formazione di Moyes dopo che solo un anno fa, quando era anche un obiettivo del Milan, vennero spesi ben 30 milioni di euro per il suo cartellino. Juric sta spingendo per il suo arrivo, lo vede come ideale sostituto del partente Brekalo e con lui avrebbe già avuto dei contatti diretti proprio per convincerlo a ‘sposare’ il progetto granata.

Oltre all’Espanyol, al 24enne di Spalato risultano interessati altri club italiani. Tra questi, come appreso ulteriormente da CM.IT, c’è il Napoli. Il Ds Giuntoli e soci hanno presentato una proposta ufficiale di prestito. Vlasic verrebbe visto come alternativa a Raspadori, dunque gli azzurri potrebbero affondare il colpo qualora non riuscissero a chiudere l’affare col Sassuolo.

Torino e Napoli, Vlasic garantisce qualità ed esperienza: il croato è in cerca di rilancio dopo un anno difficile al West Ham

Nonostante sia ancora molto giovane, compierà 25 anni a ottobre, Vlasic vanta grande esperienza a livello internazionale come testimoniano anche le 39 presenze collezionate con la maglia della ‘sua’ Croazia, di queste 4 all’Europeo e 12 in Nations League. E’ un calciatore in cerca sicuramente di riscatto dopo una stagione al di sotto delle attese. Torino o Napoli possono essere le piazze ideali per il classe ’97, il cui contratto col West Ham (da circa 4 milioni a stagione) scade a giugno 2026.