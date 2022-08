Vlasic in cerca di riscatto dopo una stagione deludente al West Ham. Il tecnico del Torino Juric vuole il croato che un anno fa trattò il Milan

Scontento del mercato, Juric è tornato a chiedere l’acquisto di Vlasic. Tornato perché il tecnico granata ha fatto il suo nome già mesi fa, ma il West Ham chiedeva la bellezza di 30 milioni di euro. In sostanza la cifra spesa un anno fa per strapparlo al Cska Mosca, quando in corsa per il 24enne croato c’era anche il Milan.

Visto come il sostituto del connazionale Brekalo, Vlasic è ora ai margini della squadra di Moyes dopo una stagione al di sotto delle attese. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club inglese ha aperto al prestito del cartellino, ma vuole l’obbligo di riscatto a una cifra importante considerato l’investimento dell’estate passata. I granata, invece, non vogliono esporsi oltre il diritto di riscatto, e in questa direzione le parti sono al lavoro con discreto ottimismo anche se le cifre messe fin qui in campo dalla società di Cairo vengono giudicate – lato West Ham – decisamente non all’altezza.