Juventus, scelta fatta sul centrocampista: 50 milioni per chiudere il mercato

La Juventus, soprattutto dopo la scoppola rimediata in amichevole contro l’Atletico Madrid, si torna a guardare intorno. Un vecchio pallino, accostato in passato, andrà verso altri lidi

È una Juventus frastornata quella che è uscita malconcia dalla sfida amichevole contro l’Atletico Madrid. Un 4-0 incassato in casa che inevitabilmente manda in frantumi le certezze che stava provando a costruire Massimiliano Allegri, in un momento in cui peraltro il campionato e l’inizio ufficiale della stagione si avvicinano ad ampie falcate. Il mercato della Juve in entrata è stato fin qui importante, ma qualche tassello ancora manca per andare ad ultimare l’organico a disposizione del tecnico livornese.

La Juventus lavora anche su un vice Vlahovic, oltre che su Kostic e su un altro centrocampista di qualità da mettere a disposizione di Allegri. Per la mediana, in relazione anche al destino di Arthur, il favorito attualmente è Leandro Paredes, relegato al ruolo di alternativa al Paris Saint Germain ed evidentemente non centralissimo nel nuovo progetto tecnico di Galtier.

Calciomercato, Tielemans verso l’Arsenal: l’affare per chiudere il mercato dei ‘Gunners’

In passato, soprattutto a cavallo tra la fine della scorsa stagione e l’inizio del mercato estivo, per il centrocampo juventino fu accostato suggestivamente anche il belga Youri Tielemans, centrocampista classe 1997 del Leicester capace di offrire qualità ed efficacia alla manovra e sotto porta. Il calciatore ha iniziato il campionato con le Foxes ma presto appare destinato a cambiare maglia anche in virtù del contratto in scadenza a giugno 2023.

Youri Tielemans sarà la ciliegina sulla torta dell’interessante progetto dell’Arsenal che si è dimostrata una delle migliori compagini di questa sessione estiva. Come evidenziato da ‘Todofichajes.com’, la squadra londinese pagherà circa 50 milioni di euro per il trasferimento del nazionale belga che tempo fa aveva già sollecitato una possibile partenza col Leicester. Battuta quindi la concorrenza, anche quella del Manchester United. Con questo colpo dovrebbe chiudersi il mercato dei Gunners.