CM.IT | Accelerata e fiducia in aumento per Kostic: l’obiettivo della Juve

La Juventus ha deciso di fare sul serio ed è pronta a sferrare l’assalto di mercato decisivo per avere Filip Kostic nei prossimi giorni

Quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima partita ufficiale di Filip Kostic con l’Eintracht Francoforte. L’esterno serbo, ad un anno dalla scadenza del contratto con la formazione tedesca, è sempre più vicino all’approdo nel campionato italiano.

Ad attenderlo, com’è risaputo, c’è la Juventus di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la fiducia nelle ultime ore in casa bianconera è aumentata notevolmente. L’accelerata nei contatti con l’Eintracht ha portato le parti ad avvicinarsi ad un’intesa finale, in attesa del definitivo via libera.

Tra i due club ballano infatti ancora un paio di milioni, ma l’impressione è che già ad inizio della prossima settimana l’affare potrà andare in porto. L’obiettivo della Juventus è quello di chiudere l’operazione a meno di 15 milioni di euro – la richiesta dei tedeschi è proprio di 15 fissi più bonus – entro l’inizio della prossima settimana, così da poter organizzare le visite mediche per la giornata di martedì.

Qualora non dovessero sorgere intoppi, Kostic potrebbe sbarcare alla corte di Allegri già mercoledì per il primo allenamento alla Continassa, così da potersi mettere a disposizione in vista dell’esordio in campionato dei bianconeri in programma lunedì 15 agosto allo Stadium contro il Sassuolo.