Non solo Paredes, la Juve raddoppia a centrocampo

La Juventus vuole consegnare un nuovo centrocampista ad Allegri in tempi brevi: quello di Paredes non è l’unico nome

L’amichevole alla Continassa contro l’Atletico Madrid, seppur con tutte le scusanti del caso, ha mostrato ancora una volta le debolezze e le criticità dell’undici di Massimiliano Allegri. Ecco perché la società vuole consegnare in tempi brevi al proprio allenatore un esterno, con Kostic ormai ad un passo, e un nuovo centrocampista: il profilo di Leandro Paredes non è l’unico preso in esame.

La manovre di mercato del PSG possono aiutare la Juventus ad arrivare in maniera più agevole al centrocampista argentino, che ha già giocato in Serie A con le maglie di Empoli e Roma. I parigini, infatti, sono sempre più vicini ad acquistare Fabian Ruiz dal Napoli. I bianconeri, intanto, per Paredes non vorrebbero andare oltre ad una cifra vicina ai 10 milioni di euro oppure riuscire a strappare ai transalpini un prestito oneroso. Mentre attende che il PSG si ammorbidisca, poi, Federico Cherubini continua a guardarsi intorno e anche a centrocampo potrebbe esserci un’inversione ad U.

Calciomercato Juventus, attesa per Paredes | E ritorno di fiamma per Frattesi

Il profilo di Leandro Paredes piace molto a Massimiliano Allegri per la sua capacità di guidare il gioco e l’esperienza internazionale che potrebbe garantire. Come raccontato su queste pagine, la Juventus attende un’apertura del PSG ad abbassare le pretese per l’argentino. Se i parigini dovessero accettare una cifra minore, allora l’ex Roma arriverà in poco tempo a Torino e si metterà al servizio del tecnico livornese. Intanto, però, la Juventus potrebbe tornare alla carica per Davide Frattesi.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, per il centrocampo bianconero starebbe tornando ad essere preso in esame anche il profilo di Frattesi. Le condizioni di Paul Pogba preoccupano lo staff tecnico che, per questo, potrebbe virare su una mezzala dinamica come il centrocampista del Sassuolo. Riuscire a trattare con Giovanni Carnevali, tanto più dopo che ha già ceduto alla grande Scamacca e con Raspadori sempre più vicino al Napoli, sarà un’impresa davvero complicata. In attesa di un nuovo acquisto, infine, la Juventus si appresta a far siglare il rinnovo di contratto a Nicolò Fagioli.