Adesso il Napoli risponde anche sul mercato: accordo ad un passo per l’attaccante richiesto da Luciano Spalletti

Manca meno di una settimana all’inizio della Serie A e molti club appaiono ancora come un cantiere aperto: la Juventus è stta travolta dall’Atletico Madrid, l’Inter ha perso male contro il Villarreal e il Napoli non riesce a convincere. Ora il club partenopeo, però, risponde ai dubbi con un colpo di mercato: accordo imminente per l’attaccante desiderato da Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano ha salutato giocatori come Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens questa estate. Leader tecnici ed emotivi di un gruppo che ora deve trovare un nuovo equilibrio, con le avversarie che si fanno sempre più agguerrite per la zona Champions League. Roma e Lazio, infatti, si presentano notevolmente rinforzate ai blocchi di partenza. Il Napoli, però, ora si muove per il colpo in attacco.

Calciomercato Napoli, Raspadori in arrivo | Accordo ad un passo col Sassuolo

La lunga trattativa tra il Napoli e il Sassuolo, con l’incontro che vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it due giorni fa, sta arrivando alla conclusione. Ora l’accordo tra le due società è vicinissimo e Giacomo Raspadori si appresta a vestire la maglia azzurra e a raggiungere Luciano Spalletti. Le parti sono al lavoro per chiudere in tempi brevi, con Giuntoli e Carnevali che potrebbero trovare l’intesa per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

A sbloccare la trattativa sarebbe stata l’accelerata del PSG per Fabian Ruiz, che fornisce al club partenopeo la liquidità necessaria per accontentare il Sassuolo. Come rivelato su queste pagine, poi, i neroverdi possono andare su Andrea Pinamonti per sostituire il classe 2000 della Nazionale. A sorridere, intanto, è Luciano Spalletti: è Giacomo Raspadori il rinforzo richiesto dal tecnico alla società e il suo arrivo può dare nuova linfa all’attacco dei partenopei. A meno di una settimana dallo start del campionato, anche il Napoli prova a mettere a segno un colpo importante per prospettiva futura e impatto immediato. Le avversarie spaventano e Aurelio De Laurentiis risponde, con l’obiettivo di non perdere la qualificazione alla Champions League e lo status raggiunto in Serie A negli ultimi anni.