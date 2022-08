Juve, intreccio a centrocampo: Fabian Ruiz sblocca la situazione

Il calciomercato potrebbe riservare ancora grosse sorprese: la situazione a centrocampo, in casa Juventus, potrebbe risolverla Fabian Ruiz

Ormai conosciamo quanto possa essere sorprendente il calciomercato, ma nelle ultime settimane le sorprese possono essere ancora di più. La prima, in questo senso, potrebbe riguardare Fabian Ruiz: trattativa lampo per il centrocampista spagnolo e cessione ad un passo.

Non è un mistero che la Juventus abbia bisogno di almeno due acquisti: un esterno e un centrocampista. La prima falla, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle ultime settimane, sarà colmata con l’arrivo di Filip Kostic, mentre per la seconda bisognerà attendere ancora un po’. A sbloccare la situazione a centrocampo, però, potrebbe essere Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il PSG sarebbe tornato alla carica con forza per il centrocampista spagnolo: 25 milioni, tra parte fissa e bonus, l’offerta presentata dai parigini. Considerando che Fabian è in scadenza di contratto, difficile chiedere di più. L’ex Betis sarebbe ormai ai saluti con i partenopei e la Juve può esultare.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz vola al PSG | Si sblocca Paredes

La notizia dell’imminente cessione di Fabian Ruiz al PSG suona come musica per le orecchie di Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Il centrocampista spagnolo, infatti, consentirebbe al club parigini di dare il via libera per la partenza di Leandro Paredes: destinazione Torino. Massimiliano Allegri avrebbe individuato nell’argentino il profilo giusto per arricchire il centrocampo della Juventus e per presentarsi super-competitivi ai blocchi di partenza della prossima Serie A.

Anche per i bianconeri, però, il mercato in uscita ha un peso importante in questa vicenda. Come vi raccontiamo da tempo, la trattativa tra Juve e Valencia per Arthur è in stato avanzato, ma occorre arrivare presto a dama. La ‘Vecchia Signora’ aspetta Paredes e l’intreccio con Fabian Ruiz e Arthur potrebbe consentire questo matrimonio.