Calciomercato, Allegri lo vuole per la prima giornata: le tempistiche del prossimo colpo

La Juventus continua la propria campagna rafforzamento con focus sull’attacco. Nella zona offensiva l’obiettivo è Filip Kostic che ieri ha giocato nella disfatta dell’Eintracht

Il mercato della Juventus sta entrando in una fase calda e decisiva, alla luce anche dell’inizio ufficiale del campionato ormai alle porte e che sancirà l’inizio della rincorda dei bianconeri chiamati a cancellare le ultime due annate. Intanto Massimiliano Allegri attende con ansia di veder completata la propria rosa che necessita ancora dell’inserimento delle ultime pedine. Una di queste riguarda l’attacco, e risponde al nome di Filip Kostic, esterno mancino dell’Eintracht Francoforte che ha anche detto no al West Ham, aspettando il rilancio dei piemontesi, e non è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 col club tedesco.

In merito al calciatore, dopo i contatti di ieri filtra grande fiducia, con la società tedesca che si è ammorbidita rispetto alle richieste di 20 milioni di euro e con possibile chiusura intorno ai 15 milioni bonus compresi.

Calciomercato Juventus, stretta per Kostic: si può chiudere entro lunedì

Ieri sera Kostic è stato impegnato anche in campo col suo Eintracht Francoforte per l’esordio rovinoso in Bundesliga nella sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco campione. 75 minuti in campo che potrebbero anche essere gli ultimi con la maglia del club teutonico. Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ già oggi potrebbero esserci nuovi contatti, considerato che la truppa juventina è in partenza per la trasferta di Tel Aviv. Allegri conta di avere il calciatore a disposizione già per il debutto in campionato contro il Sassuolo, vista anche l’emergenza assenze.

Inoltre dalle parti della Continassa sperano in un arrivo del nazionale serbo già lunedì, con la determinazione del calciatore che sta fornendo assist importanti alla dirigenza juventina. Intanto l’amichevole con l’Atletico consentirà di capire se concretamente esistono margini per riportare ancora Morata a Torino.