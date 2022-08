Tutte le notizie e gli ultimissimi aggiornamenti sull’arrivo di Georginio Wijnaldum alla Roma, atteso già questo pomeriggio dai tifosi all’aeroporto di Ciampino

Georginio Wijnaldum sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Dopo Dybala e Matic, i giallorossi aggiungono alla propria rosa un altro calciatore di grandissima esperienza internazionale, maturata prima con i numerosi successi al Liverpool e poi nell’ultima stagione la maglia del Paris Saint Germain. Una trattativa, quella con la Roma, che Calciomercato.com ha seguito passo dopo passo nei minimi dettagli.

Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta, minuto per minuto, sull’arrivo presso la Capitale di Wijnaldum:

ORE 18.45 – Secondo le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, sono state posticipate a domattina le visite mediche di Wijnaldum con la Roma. Una volta concluse, il nuovo centrocampista giallorosso si recherà a Trigoria per conoscere staff e nuovi compagni.

ORE 18.15 – Ecco le primissime immagini di Wijnaldum tra i tifosi della Roma:

🎥 Georginio #Wijnaldum esce dall'aeroporto di Ciampino e si presenta ai tifosi della #Roma. Subito bagno di folla@calciomercatoit pic.twitter.com/rjM6O3PljR — Marco Deiana (@MarcoDeiana4) August 4, 2022

ORE 17.55 – Wijnaldum è appena atterrato presso l’aeroporto di Ciampino! A breve le immagini dell’accoglienza dei tifosi giallorossi.

ORE 17.45 – Bel gesto da parte della Roma nei confronti dei tifosi giallorossi che questo pomeriggio si sono recati in aeroporto per accogliere Wijnaldum:

📷 In attesa che arrivi #Wijnaldum arriva il bel gesto della #Roma che distribuisce acqua ai tifosi presenti @calciomercatoit pic.twitter.com/oO0uzsRC7x — Marco Deiana (@MarcoDeiana4) August 4, 2022

ORE 17.15 – Come raccolto dalla nostra redazione, slittano a domani le visite mediche di Wijnaldum, in arrivo tra pochissimi minuti all’aeroporto Ciampino di Roma.

ORE 17.00 – In attesa del primo contatto fisico con il nuovo acquisto della Roma, i tifosi giallorossi hanno già ideato il nuovo coro dedicato all’olandese:

ORE 16.45 – Un centinaio di tifosi giallorossi hanno raggiunto l’aeroporto di Ciampino, dove è atteso questo pomeriggio l’arrivo di Wijnaldum.

ORE 14.00 – Roma scatenata: dopo Wijnaldum – come raccontato nei giorni scorsi – può partire l’assalto per il ‘Gallo’ Belotti come vice Abraham. I giallorossi hanno fretta, ma prima dovrà essere definita la cessione di Shomurodov al Bologna.

ORE 11.30 – Accordo totale tra Roma e Psg: i giallorossi pagheranno 5 milioni di ingaggio, mentre il restante 35% sarà a carico dei francesi. Georginio Wijnaldum questo pomeriggio viaggerà verso la Capitale per iniziare la nuova avventura in maglia giallorossa.