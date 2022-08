Roma, è il Wijnaldum day: bagno di folla a Ciampino

Finalmente Wijnaldum: questo pomeriggio Georginio Wijnaldum è atterrato all’aeroporto di Ciampino ed ha iniziato la propria avventura nella capitale

Centinaia di tifosi della Roma sono accorsi per salutare il centrocampista olandese e fargli sentire subito il calore romanista.

Un’operazione lunga quella messa a segno da Tiago Pinto, ma alla fine è riuscito a portare a José Mourinho un altro giocatore di caratura internazionale dopo Paulo Dybala.

Domani mattina Wijnaldum sosterrà le visite mediche e poi andrà a Trigoria per riprendere subito la migliore forma, visto che con il PSG non si è mai allenato, ed essere il prima possibile a disposizione di Mourinho. Adesso i tifosi della Roma attendono con ansia l’arrivo di Andrea Belotti, legato all’uscita di Shomurodov. Dopodiché servirà un difensore per chiudere il mercato in entrata.