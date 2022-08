Roma, dalla Francia sono sicuri: “Mai stato così vicino”

Il calciomercato della Roma vive un momento frenetico e dalla Francia sarebbero sicuri: “Non è mai stato così vicino”

La Roma è la vera rivelazione di questo calciomercato estivo fino ad ora. Tiago Pinto e la società giallorossa si sono messi al lavoro dal primo giorno per costruire una rosa competitiva a José Mourinho, accontentandolo su diverse richieste. Prima gli arrivi di Matic, Svilar e Celik, poi il grande colpo Paulo Dybala.

Ma il calciomercato della Roma non si ferma qui, perché con il PSG si tratta ad oltranza per portare nella capitale Georginio Wijnaldum, mentre per l’attacco si attende l’uscita di Shomurodov per l’arrivo di Andrea Belotti. Per quanto riguarda le cessioni invece, dalla Francia sarebbero ormai certi dell’addio di un centrocampista.

Calciomercato Roma, Veretout vicino al Marsiglia: addio in prestito

Una vera e propria rivoluzione sta prendendo piede in casa Roma. I giallorossi stanno investendo molto sul mercato puntando a giocatori importanti del calibro di Dybala e Wijnaldum. Proprio per quanto riguarda il centrocampo i giallorossi sarebbero vicini a dire addio a Jordan Veretout, che nella passata stagione ha visto il proprio rendimento calare drasticamente dal rigore sbagliato contro la Juventus e dopo l’arrivo di Sergio Oliveira.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Footmercato’ Sebastien Denis, Veretout sarebbe sempre più vicino al trasferimento in prestito al Marsiglia. La trattativa con la Roma sarebbe entrata in una fase molto calda e il centrocampista sembrerebbe non essere mai stato così vicino al ritorno in patria. Dunque dopo una stagione sottotono Veretout potrebbe tornare in Francia per cercare di rilanciarsi.