Roma, countdown Wijnaldum: cosa manca per la chiusura

Roma, Wijnaldum il grande obiettivo per la mediana giallorossa: parti vicinissime, cosa manca per chiudere

Un sogno chiamato Georginio Wijnaldum. Dopo l’approdo di Paulo Dybala in giallorosso, la Roma vuole aggiungere al gruppo di giocatori acquistati in questa sessione estiva anche un super colpo in mediana. L’olandese è il grande obiettivo, con la dirigenza romanista pronta a sfruttare l’occasione visto che il classe 1990 è ormai un esubero in casa Paris Saint-Germain.

Il giocatore è sempre più in uscita e le parti sono davvero vicinissime. Si stanno limando i dettagli su quelle che sono le condizioni del riscatto. L’affare infatti si chiuderebbe in prestito con diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Uno dei problemi è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito dal nazionale oranje a Parigi. Una cifra insostenibile per la Roma, che condividerebbe appunto l’ingaggio con i parigini. La situazione potrebbe quindi sbloccarsi nelle prossime ore, con la Roma pronta a concludere per un altro colpo di altissimo livello.