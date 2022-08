La Juventus comincia a muoversi concretamente per acquistare dal Sassuolo Giacomo Raspadori: da Morata a Werner, saltano cinque affari

Giacomo Raspadori al centro delle voci di calciomercato. Il Napoli si è mosso prima con un’offerta da 30 milioni, strappando il sì del calciatore. Ora, però, anche la Juventus ha intenzione di cominciare a fare sul serio. Tant’è che in questa settimana andrà in scena un incontro tra gli agenti del talento azzurro e ‘La Vecchia Signora’.

Insomma, i torinesi sembrano convinti ad effettuare passi concreti per strappare il classe 2000 alla concorrenza. I neroverdi, che valutano il loro gioiello almeno 40 milioni di euro, studiano già soluzioni alternative e il preferito, in tal senso, è Andrea Pinamonti dell’Inter, sul quale ad oggi resta in pole l’Atalanta per volontà dell’attaccante. Raspadori rispecchia perfettamente le caratteristiche che sta cercando la Juve. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, salterebbero ben cinque affari. Nomi che interessano particolarmente da tempo ai bianconeri, in ottica vice Vlahovic. Su tutti, ovviamente, quello di Alvaro Morata, la priorità del mister Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus | L’affare Raspadori può far saltare Morata, Werner, Arnautovic, Martial e Firmino

Ma, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, sia lo spagnolo che Arnautovic – altro obiettivo per l’attacco – rappresentano trattative non ben delineate e distanti dalla fumata bianca. Piace pure il profilo di Timo Werner del Chelsea (solo in prestito), il quale si sta complicando a causa della concorrenza e sarebbe in arrivo un’offerta ufficiale da parte del Lipsia per il ritorno a titolo definitivo. Nella lista, infine, sono presenti Martial e Firmino, due nomi per i quali la Juventus non ha mai approfondito i discorsi finora. Insomma, pare ormai convinta a tentare l’affondo per Raspadori e abbandonare definitivamente le altre opzioni.