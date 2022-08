La Juventus continua a lavorare alacremente sul calciomercato, ma un importante obiettivo si sta complicando: prende quota il ritorno

In casa Juventus restano alcune questioni da sistemare riguardanti il calciomercato. Nell’ambiente c’è non poca preoccupazione per Paul Pogba. L’infortunio al menisco laterale potrebbe costringere il centrocampista francese a restare lontano dai campi molto più a lungo di quanto si pensava inizialmente.

Tant’è che ‘La Vecchia Signora’ si guarda attorno alla ricerca di eventuali soluzioni alternative e vorrebbe anche regalare ad Allegri un regista a centrocampo (vedi Paredes). Ma i bianconeri pensano pure al reparto offensivo, in particolare alla casella del vice Vlahovic attualmente ancora scoperta. Arnautovic e, soprattutto, Morata sono i profili prioritari, però – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – le strade per tali pedine ad oggi non appaiono ben delineate. Di conseguenza, i torinesi studiano altre opzioni e una che piace abbastanza è certamente Timo Werner. Il tedesco non rientra nei piani di Tuchel, di conseguenza è in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Juventus, il Lipsia vuole Werner: offerta in arrivo

La Juventus, dal canto suo, vorrebbe prelevare il cartellino della punta classe ’96 – in scadenza di contratto giugno 2025 – in prestito. Ma, stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, le possibilità di un trasferimento a titolo temporaneo alla Continassa si stanno riducendo sensibilmente. Su Werner, sempre secondo il noto emittente satellitare, c’è il concreto interessamento del Lipsia, club che vorrebbe dunque riacquistarlo dopo l’esperienza già vissuta insieme dal 2016 al 2020.

I biancorossi, inoltre, sarebbero pronti a presentare un’offerta ufficiale ai ‘Blues’ per il ritorno del calciatore a titolo definitivo, il che bloccherebbe un’eventuale partenza in prestito. La Juventus osserverà gli sviluppi della vicenda, conscia della presenza di diverse concorrenti tra cui anche il Newcastle. Staremo a vedere.