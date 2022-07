La Juventus segue diversi profili per i rinforzi in attacco, un obiettivo dei bianconeri è però prossimo a sfumare

Dopo i primi colpi Pogba, Di Maria e Bremer, si è aperta una seconda fase di mercato per la Juventus. Una fase decisamente più ‘manovrata’, dove l’esigenza di rinforzarsi deve fare i conti anche con risorse economiche a disposizione, con trattative da condurre in maniera ragionata e con eventuali uscite per fare spazio a nuovi innesti.

E’ anche vero che ci sono reparti dove la Juventus non ha bisogno di fare spazio ma deve andare a colmare dei vuoti. Come per esempio in attacco, dove si cerca un vice Vlahovic (al netto delle valutazioni su Kean, che intanto stanotte ha segnato una doppietta da titolare contro il Barcellona). Diversi i nomi sul piatto. Con una situazione, tra Morata e Arnautovic, quelli che sembrerebbero i profili prioritari, ancora bloccata, come raccontato da Calciomercato.it. Ci sono anche altre valutazioni e ritorni di fiamma in corso. Ma un obiettivo tornato in auge può uscire nuovamente dai radar.

Juventus, Werner resta in Premier League: la proposta al Chelsea

Timo Werner, in uscita dal Chelsea, era stato inizialmente proposto dai ‘Blues’ come possibile contropartita nell’affare de Ligt. Si era tornati in questi giorni a parlare del tedesco, che non rientra più nei piani di Tuchel. Ma l’irruzione del Newcastle può cambiare tutto. Secondo la ‘Bild’, infatti, i ‘Magpies’, che hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo profilo per attaccare le prime posizioni, potrebbero a breve presentare un’offerta per convincere i londinesi.