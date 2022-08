Con l’infortunio di Paul Pogba, si sono riaccesi i riflettori della Juventus su un altro centrocampista totale come Milinkovic-Savic

Più che un’alternativa che rimpiazzi Paul Pogba durante i mesi di convalescenza, con il nome di Milinkovic-Savic la Juventus potrebbe prendere un altro titolarissimo per Massimiliano Allegri. Trattativa non semplice quella da impostare con la Lazio, alle prese con un osso duro come il presidente Claudio Lotito.

A prescindere dal sostituto di Pogba, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it la priorità della Juventus in questo momento è quella di riuscire a chiudere l’acquisto di Leandro Paredes per regalare al tecnico toscano un regista di livello internazionale. Una volta chiuso l’affare per l’argentino, allora si potrà ragionare su un nuovo interno di centrocampo.

Decisiva, in tal senso, la possibile cessione di Arthur, cercato negli ultimi giorni soprattutto dal Valencia. Con l’addio del brasiliano potrebbe difatti partire l’assalto all’argentino. Per cui, almeno per il momento, la Juventus non ha intenzione di intensificare i contatti con la Lazio per Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juve, Arthur + 30 milioni per Milinkovic-Savic

Nel sondaggio lanciato quest’oggi da Calciomercato.it agli utenti del canale Telegram, è stato chiesto quale tipo di offerta dovrebbe accettare il presidente della Lazio Lotito per lasciare andare Milinkovic-Savic alla Juventus. A trionfare per il rotto della cuffia è stata la formula che vede protagonista proprio Arthur come contropartita più una parte cash pari a 30 milioni di euro per il serbo (31%).

Subito dopo i tifosi hanno scelto l’opzione del pagamento dei 60 milioni di euro per il cartellino del centrocampista biancoceleste (29%), davanti alle opzioni Rugani + 45 milioni (20%), ‘Nessuna, deve tenerlo’ (12%) e McKennie + 20 milioni all’ultimo posto con l’8%