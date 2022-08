La Juventus prova il sorpasso in Serie A sul calciomercato, fissato l’incontro in settimana con gli agenti di un calciatore: intreccio con l’Inter

Prosegue la caccia al vice Vlahovic. La Juventus vuole regalare a Massimiliano Allegri un profilo che sia in grado sia di sostituire il bomber serbo nel corso della stagione che di agire sulla fascia sinistra in attesa del rientro al 100% di Federico Chiesa.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, le piste riguardanti Morata e Arnautovic ad oggi appaiono complicate e non ben delineate. Ecco che ‘La Vecchia Signora’ riflette anche su altri obiettivi, come Werner e Martial. Nelle ultime ore, inoltre, starebbe prendendo quota sempre di più Giacomo Raspadori del Sassuolo – valutato sui 40 milioni di euro -. Sull’attaccante neroverde, come noto, c’è il forte apprezzamento del Napoli. Il giovane talento ha già detto sì alla proposta avanzata dai partenopei, ma gli azzurri devono stringere. Nel frattempo, i bianconeri cominciano le grandi manovre.

Calciomercato Juventus, incontro in programma per Raspadori: il Sassuolo su Pinamonti

‘Sky Sport’, infatti, conferma che in questa settimana andrà in scena un incontro tra la Juventus e gli agenti di Raspadori. I torinesi, dunque, fanno sul serio e il Sassuolo, dal canto suo, pensa già all’alternativa. Si tratta di Pinamonti dell’Inter, la cui valutazione si attesta intorno ai 20 milioni di euro. Per l’ex Empoli, però, l’Atalanta resta in prima fila, poiché è la preferenza principale della punta. Vedremo come evolverà la vicenda.