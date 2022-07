Il Milan può accelerare, finalmente, per uno dei rinforzi richiesti da Pioli: arriva il via libera per il colpo low cost

Il mercato del Milan è andato finora parecchio a rilento, ben oltre le previsioni. L’unico volto davvero nuovo, Divock Origi, è tra l’altro fuori al momento per infortunio. Pioli ha accolto i soli Adli, dopo un anno di prestito al Bordeaux, e Pobega, di rientro da quello al Torino.

E’ il momento, tuttavia, di accelerare con decisione, a poco più di due settimane dall’inizio del campionato. Il Milan prova a chiudere quanto prima per De Ketelaere, nonostante l’ennesima richiesta al rialzo su parte fissa e bonus da parte del Bruges. Il belga è obiettivo conclamato sulla trequarti, come noto, e i rossoneri vogliono fare di tutto per portarlo a casa. Ma per il reparto avanzato non finisce certo qui e Maldini e Massara si avvicinano a un altro rinforzo di spessore.

Milan, Ziyech si avvicina: Tuchel da’ il benestare

Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan è tornato a corteggiare molto attivamente Hakim Ziyech. Per il marocchino, si registrano passi in avanti importanti. Secondo il ‘Daily Mail’, il Chelsea, sulla spinta di Tuchel, che vede il giocatore fuori dai suoi piani anche per una questione caratteriale, si sarebbe deciso ad accettare una cifra pari a circa 10 milioni di euro per la cessione. La palla adesso passa al giocatore, se abbasserà le richieste relative al suo stipendio, l’affare potrà andare in porto.