Pioli abbraccia il nuovo acquisto: “Colpo scudetto del Milan”

Il mercato del Milan si sblocca finalmente, il primo acquisto importante è in arrivo per Pioli: “Colpo scudetto”

Una telenovela infinita, ma ora si vede finalmente la luce: come raccontato su Calciomercato.it nella giornata di ieri, cresce l’ottimismo per lo sbarco di De Ketelaere in rossonero.

Il Milan nella giornata di ieri ha alzato l’offerta, portandola a 35 milioni comprensivi di bonus e avvicinandosi sensibilmente alle richieste del Club Brugge. Vi avevamo anticipato che sarebbero stati giorni caldi per l’approdo del giovane belga a Milano e adesso Stefano Pioli si appresta a festeggiare il secondo colpo di mercato. In casa Milan, intanto, si torna a parlare di scudetto.

Calciomercato Milan, arriva De Ketelaere | Albertini: “È un colpo da scudetto”

Il Milan è sempre più vicino all’accordo con il Club Brugge, il pressing di Paolo Maldini sta portando i suoi frutti e l’arrivo di Charles De Ketelaere sembra essere imminente. Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ne ha parlato in toni entusiastici anche Demetrio Albertini: “È un colpo da scudetto. Non è solamente talentuoso, ma sa mettersi a disposizione della squadra e giocare in zone diverse del campo”.

Insomma, un endorsement importante da parte di un grande centrocampista rossonero: niente male come biglietto da visita per presentarsi ai tifosi. Anche se, poi, Albertini allontana certi accostamenti: “Il paragone con Kakà è affascinante, anche se non vedo molto in comune a parte la faccia pulita”. Il giudizio, come detto, è molto positivo: “È un potenziale campione di caratura internazionale, perché è un giocatore moderno e a 21 anni ha più esperienza in Champions League di molti giocatori del Milan attuale”.