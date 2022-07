Milan vicinissimo a chiudere l’operazione De Ketelaere col Brugge. I rossoneri stanno andando incontro alle richieste del club belga

De Ketelaere-Milan, ci siamo dopo una trattativa lunga ormai tre mesi se non di più. Il fantasista belga viaggia in direzione Milano, sponda rossonera. “La trattativa sta andando per il verso giusto”, riferisce una fonte vicina al Club Brugge.

L’incontro di ieri a Lugano, dopo quello di settimana scorsa direttamente in Belgio, tra Paolo Maldini e il Ceo dei belgi Mannaert è stato molto probabilmente l’atto decisivo, quello che ha sbloccato in maniera definitiva l’operazione.

“Maldini quando gioca in casa non perde mai”, ci era stato detto nelle scorse ore a conferma che la strada per il Milan – che non aveva lanciato alcun ultimatum – si stava mettendo in discesa al termine di un lungo tira e molla. In attesa di ulteriori conferme, alla fine è stato soprattutto il Milan a fare dei passi in avanti, venendo incontro alle richieste del Brugge: 35 milioni di euro in tutto, partendo dai 20 più bonus proposti inizialmente, con percentuale su una futura rivendita. Uno sforzo notevole.

Con il 21enne, che voleva solo e soltanto vestire la maglia dei Campioni d’Italia, è invece già tutto fatto da tempo sulla base di un contratto di cinque stagioni da 2,5 milioni netti l’anno.