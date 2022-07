Il Milan non ha ancora finito sul calciomercato, anzi è a caccia di diversi colpi. Uno di questi sarà sulla trequarti e un big resta sulla lista

Il Milan non smette di sognare, dopo lo scudetto conquistato solo qualche mese fa e che è già entrato nella storia. Nel passato, ma ancora negli occhi luccicanti dei tifosi.

Il calcio, però, non lascia spazio a chi aspetta e sul calciomercato ancora di meno. I cugini dell’Inter ne sanno qualcosa, visti i mancati arrivi di Gleison Bremer e Paulo Dybala che potrebbero rappresentare dei grossi rimpianti a stagione in corso. Ma questa è un’altra storia. Intanto, sull’altra sponda del naviglio, l’attesa per i colpi tanto attesi sta diventando snervante. Sulla trequarti qualcosa verrà fatto e c’è sempre Charles De Ketelaere in cima alla lista di Paolo Maldini, ma non è l’unico anche se sono ore decisive. Perché un colpo come Marco Asensio fa gola e non poco ai rossoneri per riprendere la sfida scudetto con un asso nella manica in più e soprattutto per gli assist, i gol e le giocate che lo spagnolo porterebbe nello scacchiere di Stefano Pioli. Ma vediamo a che punto stanno le cose.

Calciomercato Milan, Asensio resta in lizza e con un indizio in più

Il Milan, quindi, continua a guardare al futuro di Asensio con particolare attenzione e ve l’abbiamo raccontato anche nelle ultime settimane. Nella partita di pre-campionato tra Barcellona e Real Madrid tanti indizi sono arrivati sulle possibili scelte di Carlo Ancelotti, in vista della prossima Supercoppa e per tutta la stagione. Un messaggio è chiaro: Rodrygo, come riporta ‘defensa central’, parte davanti ad Asensio e questo potrebbe ulteriormente allontanare lo spagnolo da Madrid. E avvicinarlo al Milan. Vedremo se il calciatore si convincerà a partire e se i rossoneri affonderanno il colpo, ma le prossime settimane saranno decisive, in un senso o nell’altro.