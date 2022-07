Dalla Juventus all’Inter: c’è la data per la chiusura dell’affare

Juventus e Inter sono pronte a ritrovarsi allo stesso tavolo sul mercato dopo l’affare Bremer: fissata anche la data limite

È stata una telenovela che si è infiammata in pochi giorni e si è conclusa in tempi brevissimi quella che ha portato Gleison Bremer in bianconero. Ora la Juventus e l’Inter potrebbero trovarsi nuovamente allo stesso tavolo sul mercato.

In attesa di scoprire quali saranno le mosse di mercato del Milan, bianconeri e nerazzurri sembrano essere le squadre più attrezzate per il prossimo scudetto. Il derby d’Italia ha già prodotto una scintillante sfida di mercato che ha visto prevalere la Juve, ma il secondo round sarebbe già dietro l’angolo. Nel mirino di entrambe le società, infatti, ci sarebbe finito lo stesso obiettivo in difesa: questa volta, però, il duello ha una data di scadenza.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter aperta | Per Milenkovic c’è una data di scadenza

Le manovre di mercato di Inter e Juventus in difesa sono tutt’altro che finite: entrambe le società sono alla ricerca di un rinforzo per il pacchetto arretrato e hanno individuato in Nikola Milenkovic l’occasione giusta. Sul fronte nerazzurro, a rivelarlo è stato lo stesso Marotta, mentre i bianconeri dopo aver preso Bremer opterebbero per un’operazione più semplice per la retroguardia. Sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato come sia aperta la situazione Milenkovic.

Da una parte resta vivo l’interesse di Juventus e Inter, dall’altra non è da escludere la permanenza con il relativo rinnovo di contratto per il centrale serbo. Milenkovic, infatti, è legato alla Fiorentina da un contratto che andrà in scadenza nel giugno 2023. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, poi, la ‘Viola’ avrebbe fissato una data limite per la cessione: non si andrà oltre il 6 agosto, quando terminerà la tournée estiva dei gigliati. Se a quel punto il giocatore sarà ancora al servizio di Vincenzo Italiano, allora ci resterà per tutta la prossima stagione ed il rinnovo diventerebbe lo scenario più probabile. Juve e Inter, quindi, devono accelerare nelle prossime due settimane.