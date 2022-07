VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, Marotta: “Milenkovic? Ne parleremo”

Beppe Marotta ha parlato del mercato dell’Inter all’uscita dell’assemblea di Lega, Skriniar e Milenkovic i temi: video di Calciomercato.it

Il weekend è stato complicato, con Dybala che ha firmato per la Roma e Gleison Bremer aggiudicato dalla Juventus, ma il mercato dell’Inter non si ferma: ne ha parlato anche Beppe Marotta quest’oggi.

L’ad nerazzurro, all’uscita dall’assemblea di Lega, ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti e dell’inviato di Calciomercato.it. “Su Skriniar ho già parlato. Milenkovic? Ne parleremo”. Queste le dichiarazioni di Marotta su due dei principali temi di mercato in casa Inter.



La posizione di Milan Skriniar, nonostante il mancato arrivo di Bremer, non è mutata: in caso di maxi offerta da parte del PSG potrebbe lasciare Milano. A quel punto, come raccontato su queste pagine, il nome di Milenkovic tornerebbe prepotentemente in auge per i nerazzurri. Insomma, c’è ancora tanto lavoro per la dirigenza meneghina.