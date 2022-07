Juventus e Roma si stanno ergendo a regine del mercato in Serie A: ora Mendes potrebbe dare una grande mano ai due club

Le italiane stanno affrontando un mercato complicato, in assenza di soldi e con diversi big che hanno salutato la Serie A: in questo contesto, però, spiccano Juventus e Roma. Sono loro, al momento, le regine del mercato e ora con Jorge Mendes potrebbero battere un altro colpo.

Il noto procuratore portoghese, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, potrebbe avere in mano una carta importante per sbloccare ancora una volta il mercato di bianconeri e giallorossi. Non è un mistero, infatti, che la Juventus continui a monitorare con grande attenzione la situazione di Nicolò Zaniolo. Sia i bianconeri che i giallorossi, in ogni caso, necessiterebbero di un’alternativa e Jorge Mendes avrebbe il nome giusto.

Calciomercato Juventus e Roma, non solo Zaniolo | Adama Traore l’alternativa

Dopo il prestito di sei mesi, il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto per Adama Troare che è tornato così al Wolverhampton. Proprio il colosso spagnolo potrebbe rappresentare l’alternativa giusta a Nicolò Zaniolo. Jorge Mendes, agente di Traore, è in ottimi rapporti sia con la Juventus che con la Roma e potrebbe essere un grande alleato per portare a termine l’operazione.

Da una parte la possibilità di arrivare ad Adama Traore potrebbe consentire ai giallorossi di separarsi più a ‘cuor leggero’ da Zaniolo, favorendo così la Juventus. Dall’altra, però, il possibile approdo dell’ex blaugrana in bianconeri permetterebbe a Mourinho di trattenere l’esterno offensivo della Nazionale e avere nella Capitale un attacco da sogno. Insomma, il uno dei più importanti agenti del mondo può giocare un ruolo decisivo sul futuro di Zaniolo: sul giallorosso c’è anche il Tottenham che avanza. A rovinare i piani delle italiane, però, potrebbe esserci l’inserimento di grandi club della Premier.