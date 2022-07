Il West Ham cerca di chiudere per Scamacca, con un’offerta superiore a quella del PSG: le ultime di Calciomercato.it sull’attaccante azzurro

Sono giornate frenetiche sul mercato, non solo per le big di Serie A. Il futuro di Gianluca Scamacca, dopo l’interessamento del PSG delle scorse settimane, potrebbe essere in Premier League.

Come vi avevamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, il West Ham aveva sorpassato l’offerta dei parigini per l’attaccante del Sassuolo. Ora, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, gli ‘Hammers’ potrebbero sostanziare il vantaggio ottenuto arrivando alla chiusura in tempi brevi. L’operazione con i neroverdi potrebbe raggiungere una cifra vicina ai 40 milioni di euro, con Scamacca che si appresta a salutare il campionato italiano ancora una volta.