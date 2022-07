La Roma sfida l’Inter per un difensore centrale svincolato: Pinto scatenato dopo Dybala e la trattativa Wijnaldum

La Roma non ha intenzione di fermarsi a Paulo Dybala. L’argentino è ufficiale solo da pochi giorni e domani potrebbe anche esordire con la maglia giallorossa nell’amichevole con il Nizza, l’ultima in terra portoghese. In queste ore Tiago Pinto ha alzato sensibilmente il pressing per Wijnaldum e non è esclusa un’accelerata, magari definitiva, a breve. Sono in corso le discussioni su formula e divisione dell’ingaggio da circa 9 milioni. Sarebbe un colpo da top club a centrocampo, dove però i giallorossi potrebbero mettere a segno un altro arrivo. Come rivelato da Calciomercato.it, sono ripresi i contatti per Lucas Torreira, anche se servirebbe prima una cessione.

Mourinho potrebbe però avere qualche regalo anche in difesa, dove al momento ci sono quattro centrali e in caso di difesa a tre la coperta sarebbe un po’ corta. Per questo non è escluso l’arrivo di un altro giocatore: vi abbiamo parlato del giovane brasiliano Natan, valutato 10-12 milioni dal Bragantino, ma intanto spunta un altro nome. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, difensore svincolato dal Borussia Dortmund. Su di lui c’è da qualche settimana anche l’interesse dell’Inter: due settimane fa c’è stato un incontro tra l’agente e i nerazzurri.

Anche la Roma sullo svincolato Zagadou: Inter avvisata

Oggi, come riporta ‘Footmercato’, anche la Roma si sarebbe unita alla corsa. È un classe ’99, sarebbe il profilo giovane che vorrebbe la società giallorossa, fisicamente ha una stazza importante ed è appunto svincolato. Lo scorso anno ha giocato 22 partite in tutte le competizioni, ma è stato spesso fermo ai box. Può essere comunque un investimento anche in ottica futura vista la giovane età, così come per l’Inter che ha perso Bremer ed in corsa per Milenkovic che comunque costa almeno 15 milioni. Vista la necessità di aggiungere un tassello in difesa, anche per Marotta Zagadou costituisce un’occasione.