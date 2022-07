CM.IT | Roma scatenata: non solo Wijnaldum, contatti per Torreira

Il calciomercato della Roma impazza: dopo aver preso lo svincolato Dybala, i giallorossi di Mourinho accelerano per rinforzare il centrocampo

Dopo un periodo di stop, il calciomercato della Roma è ripartito alla grande. Dopo aver preso lo svincolato Paulo Dybala, strappato alla concorrenza dell’Inter e del Napoli, i giallorossi sono al lavoro per un altro grandissimo colpo.

José Mourinho continua il suo lavoro incessante anche sul mercato, con telefonate che possono risultare decisive. Prima Nemanja Matic poi ‘La Joya’ Dybala, adesso è il turno di Georginio Wijnaldum. Come raccontato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, ci sono stati diversi colloqui telefonici tra lo ‘Special One’ e il 31enne centrocampista, in uscita dal Paris Saint-Germain dopo una stagione vissuta ai margini e un presente lontano dal progetto tecnico e tattico del nuovo allenatore dei parigini, Galtier.

L’olandese sarebbe un rinforzo importantissimo che innalzerebbe, ancora di più, l’asticella in vista della prossima stagione. La priorità dell’ex Liverpool, adesso, è la Roma e si attendono novità a stretto giro di posta, col Psg pronto a dare il calciatore in prestito e pagare una buona parte del suo attuale ingaggio, pari a 9 milioni di euro netti a stagione. Sono giorni, ore, decisamente importanti per questa operazione. Ma non è l’unica sulla quale si stanno concentrando gli uomini mercato capitolini.

Roma, contatti per Torreira. Ma deve uscire un centrocampista

Coperti con Matic ed, eventualmente, Wijnaldum, i buchi lasciati da Sergio Oliveira e Henrik Mkhitaryan, adesso la Roma deve sfoltire il reparto per poter inserire un vero e proprio regista. Il nome, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è quello di Lucas Torreira. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono stati nuovi contatti per capire la fattibilità di questa operazione, sempre al netto di una cessione che dovrà avvenire prima per poter inserire un altro giocatore nel reparto. Dopo una stagione straordinaria, la Fiorentina ha deciso di non riscattare il calciatore dall’Arsenal, non senza polemiche. In scadenza di contratto nel giugno del 2023, potrebbe lasciare i ‘Gunners’ a fronte di un’offerta vicina ai 10 milioni di euro e lo stesso giocatore, in una recente intervista, si è detto entusiasta di poter lavorare con Mourinho, nel caso dovesse accadere realmente. Il telefono dell’allenatore portoghese è sempre più bollente. Vi terremo aggiornati.