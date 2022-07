Torreira vuole il ritorno in Serie A: “C’è una squadra che mi interessa”

Lucas Torreira può giocare nuovamente in Serie A nella prossima stagione, l’uruguaiano ammette l’interesse e i contatti

Nella passata stagione, il contributo di Lucas Torreira al ritorno in Europa della Fiorentina è stato molto importante. 5 reti in 31 gare di campionato, specie nella seconda parte della stagione gli inserimenti dell’uruguaiano hanno fatto le fortune dei viola di Italiano. Ma non c’è stato il lieto fine e dopo appena un anno, il giocatore ha fatto ritorno all’Arsenal.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Fiorentina ha cercato di abbassare sia i 15 milioni del riscatto previsti nell’accordo con l’Arsenal che l’ingaggio del giocatore. E per questo, il riscatto è saltato. Ora, il centrocampista è in vacanza, ma è un nome che prossimamente può tornare piuttosto caldo per la Serie A. Nelle prossime settimane, la Juventus potrebbe mettere Torreira tra i suoi obiettivi, una volta esaurite altre necessità. Dal canto suo, il giocatore parla in un’intervista e ammette contatti con una squadra italiana.

Roma, contatti tra Mourinho e Torreira: la conferma dell’uruguaiano

A ‘El Pais’, quotidiano uruguaiano, intervistato a margine della gara disputata a Montevideo tra Nacional e Plaza Colonia e che lo vedeva sugli spalti, ha spiegato infatti: “Ho parlato un po’ di tempo fa con Mourinho. E’ un allenatore che ammiro e la possibilità di giocare nella Roma mi attira, ma non è facile”. Anche i giallorossi, dunque, in corsa per il centrocampista uruguagio, pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane. La valutazione economica che ne fa l’Arsenal, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, può scendere intorno ai 10 milioni.