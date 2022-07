CM.IT | De Ligt al Bayern, la Pimenta a Torino: ecco quando può partire l’olandese

Matthijs de Ligt è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco: ecco quando può partire in direzione tedesca

Matthijs de Ligt e la Juventus, una storia d’amore finita dopo appena tre anni. Doveva e poteva essere il futuro della difesa bianconera nelle stagioni a venire, sarà invece l’uomo che permette a Cherubini e Agnelli di avere più libertà di manovra sul mercato.

L’accordo con il Bayern Monaco è stato raggiunto, alla Juve finiranno poco più di 80 milioni di euro – come anticipato – compresi bonus. Ulteriore segnale di una trattativa arrivata ormai a chiusura è la presenza a Torino di Rafaela Pimenta. Come raccolto da Calciomercato.it, la legale è sbarcata in questi minuti all’aeroporto di Caselle. Vanno sistemati gli ultimissimi dettagli, roba di routine. Se tutto verrà definito già in giornata, de Ligt può partire alla volta di Monaco di Baviera già questa sera o al massimo domani mattina. Poi la Juventus, una volta ufficializzata la cessione dell’olandese, si butterà a capofitto sui sostituti: i nomi caldissimi sono quelli di Bremer, Milenkovic e Gabriel, con Pau Torres sempre in corsa.