Il Napoli dice addio alla suggestione Dybala, ma ci sono altri rinforzi in arrivo per Spalletti: passi in avanti per il nuovo azzurro

Dybala si dirige verso la Roma, la ‘Joya’ ha scelto. Inutili i tentativi del Napoli per l’argentino, che ha preferito la proposta giallorossa. L’argentino poteva essere il colpo in grado di infiammare nuovamente la piazza in un mercato e un precampionato difficili e segnati dalle polemiche. Ma per i partenopei e per Spalletti potrebbe presto arrivare un nuovo rinforzo offensivo.

Calciomercato.it vi ha raccontato già dall’inizio di giugno dell’interesse del Napoli per Deulofeu. Rimane distanza per l’attaccante spagnolo dell’Udinese, che però si va riducendo. I friuliani chiedono intorno ai 20 milioni, la proposta del Napoli è intorno ai 16, la differenza può essere limata e può essere importante anche la formula di pagamento. L’accordo tra gli azzurri e il giocatore c’è già, intorno ai 2,5 milioni di ingaggio l’anno. Il forcing del Napoli per Deulofeu è confermato anche negli ultimi giorni, con gli azzurri che restano in vantaggio su Marsiglia e Villarreal.