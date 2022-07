Svolta in casa Juventus per quanto riguarda de Ligt, con l’annuncio: “Si farà con il Bayern, grazie ai bianconeri”

Matthijs de Ligt sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore olandese è pronto a partire per la Baviera e a dare conferma dell’addio è l’avvocato Rafaela Pimenta, atterrata oggi a Caselle. Come raccontato da Calciomercato.it, già in giornata il giocatore poteva partire per la Germania.

Alla fine sarà proprio così, visto che l’avvocato stesso ha confermato che il giocatore si trasferirà in Germania. “È fatta? Si farà. De Ligt è contento? Tanto. Anche Pogba è contento? Si. La Juventus è stata bravissima. Dobbiamo solo ringraziare Agnelli, Arrivabene e Cherubini sono stati bravissimi” ha affermato Pimenta ai microfoni dei giornalisti presenti a Caselle. All’aeroporto torinese è arrivato anche de Ligt. Il giocatore olandese è pronto a partire per la Germania e ad aggregarsi alla società bavarese.

Ora la Juventus dovrà necessariamente trovare un sostituto dell’ex capitano dell’Ajax. Il primo nome sulla lista è quello di Bremer. Il difensore brasiliano piace tantissimo anche all’Inter, ma i bianconeri avrebbero superato la concorrenza nerazzurra. Decisivo potrebbe essere l’arrivo di Trimboli, boss dell’agenzia che cura gli interessi del 25enne brasiliano. Ore decisive quindi sul doppio fronte, con la Juventus pronta a concludere un doppio affare: prima la cessione di de Ligt, poi il suo sostituto, con Bremer in pole.