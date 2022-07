Si è conclusa la seconda amichevole in Portogallo della Roma di Mourinho: battuta la Portimonense 2-0, gol e fascia da capitano per Zaniolo

Altra vittoria per la Roma targata Jose Mourinho. Si è da poco conclusa la seconda amichevole in Portogallo della squadra giallorossa. Dopo aver affrontato il Sunderland, la truppa capitolina si è esibita quest’oggi faccia a faccia contro la Portimonense.

Il risultato non è cambiato. Come contro gli inglesi, la gara è terminata sul risultato di 2-0 in favore della ‘Magica’ ed anche in questo caso è stato protagonista Nicolò Zaniolo, calciatore molto chiacchierato in ambito di calciomercato. A sbloccare la contesa nel primo tempo (minuto 27), però, ci ha pensato il giovane Tripi, che porta in vantaggio i suoi sfruttando un calcio d’angolo battuto da Lorenzo Pellegrini.

Roma-Portimonense 2-0, Zaniolo ancora protagonista: Abraham sbaglia un rigore

Nella ripresa lo Special One effettua numerosi cambi ed entra in campo l’ex Inter classe ’99, il quale era partito dalla panchina. Da sottolineare la decisione del mister portoghese di affidare a lui stavolta la fascia da capitano. Zaniolo, al 71esimo, mette a referto un’altra rete in questo precampionato e chiude il match. Nel finale la Roma ottiene un calcio di rigore e sul dischetto si presenta Abraham, ma l’ex Chelsea calcia alto sulla traversa.

La scelta di Mourinho di far indossare proprio a Zaniolo la fascia potrebbe essere un chiaro segnale in chiave futuro. La volontà dello Special One sembra essere quella di poterlo avere a disposizione insieme a Dybala, formando un super attacco. La Juventus, dal canto suo, non ha avanzato offerte formali ai Friedkin, di conseguenza ad oggi è tutto fermo (complice la situazione de Ligt). Molto probabilmente dipenderà da Zaniolo.