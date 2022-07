Zaniolo, indizio inequivocabile: Mourinho lancia messaggi alla Juventus

Il futuro di Nicolò Zaniolo è l’argomento principale in casa Roma. La Juventus continua a essere sul giocatore e Mourinho lancia un messaggio

Il calciomercato estivo della Roma sta girando per gran parte attorno al nome di Nicolò Zaniolo. L’eroe di Tirana continua a essere uno degli obiettivi principali della Juventus, che però fino ad ora non è riuscita ad accontentare le richieste economiche del club capitolino, che non vorrebbe l’inserimento di contropartite nell’affare.

La distanza tra Juventus e Roma è ancora ampia, mentre chi vorrebbe tenere nella capitale il numero 22 è José Mourinho, che sogna nel frattempo anche il colpo Dybala. Un chiaro messaggio ai bianconeri arriva durante l’amichevole di oggi contro il Portimonense. Indizio inequivocabile sul futuro di Zaniolo.

Roma, Mourinho tenta di allontanare la Juventus: Zaniolo capitano

Nicolò Zaniolo è a un bivio nella sua carriera: essere protagonista con la Roma oppure salire di livello nella Juventus. La distanza tra i due club tra richiesta e offerta è ancora ampia, mentre in campo arrivano segnali ben precisi anche da mister Mourinho.

Infatti nell’amichevole di oggi contro il Portimonense in Portogallo, José Mourinho ha lasciato in panchina il numero 22 nella prima parte del match, mentre nella ripresa Zaniolo è entrato in campo con la fascia di capitano al braccio. E con la fascia di capitano Nicolò Zaniolo a venti minuti dalla fine va anche a segno. Un chiaro segnale alla società su quanto il tecnico punti ancora su Zaniolo, ma anche alla Juventus, che è sempre lì in agguato.