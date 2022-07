Il mercato della Roma può accendere e intrecciarsi con quello di Juventus e Inter: Mourinho ha le idee chiare su Dybala e Zaniolo

Siamo entrati nella fase più calda del mercato e la Roma ha molto lavoro da fare, con José Mourinho che ha chiesto alla società di accelerare con le operazioni in entrata: il sogno resta quello di arrivare a Paulo Dybala.

I due fronti che maggiormente interessano ai tifosi giallorossi sono quelli relativo all’attaccante argentino e a Nicolò Zaniolo. Sul classe ’99 della Nazionale, come vi raccontiamo da tempo su Calciomercato.it, la trattativa con la Juventus procede a fuoco lento e la sua uscita non è da escludere. Tuttavia, José Mourinho avrebbe le idee piuttosto chiare sulle strategie da adottare sul mercato.

Calciomercato Roma, Dybala con Zaniolo | Mourinho non esclude l’accoppiata

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, non è da escludere la possibilità che nella prossima stagione Mourinho abbia a disposizione sia Paulo Dybala che Nicolò Zaniolo. Ovviamente, come vi stiamo raccontato su queste pagine, arrivare all’attaccante argentino non sarà semplice per i giallorossi: nonostante il fatto che sia bloccato dalle cessioni, l’Inter rimane in vantaggio su Dybala. Inoltre, anche il Napoli potrebbe approfittare della fase di stallo con i nerazzurri.

Sempre secondo il ‘Corriere dello Sport’, Dybala resterebbe la priorità assoluta di Mourinho: con o senza Zaniolo. Per l’ex Inter, peraltro, in caso di permanenza si potrebbero riaprire i discorsi relativi al rinnovo di contratto. Insomma, tutto in divenire il mercato della Roma e gli intrecci con Inter e Juventus rimangono un rebus che potrebbe determinare questa sessione estiva di calciomercato.